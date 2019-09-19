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Лукашенко рассказал, кто придет к власти в Белоруссии 

Рамблер + ещё 8 12 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к «транзиту власти», сообщает БЕЛТА. Таким образом политик опроверг сообщения СМИ на эту тему.
Лукашенко сделал заявление на совещании, на котором рассматривался пакет прогнозных документов на 2020 год, а также оценивались достижения в экономике за 2019 год.
«Как пописывают в интернете: "Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти…". Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти», — заявил президент Белоруссии.
Лукашенко также подчеркнул, что работать с ним останутся только те, «кто хочет работать, умеет слушать и исполнять поручения».
Ранее белорусский национальный лидер рассказал, почему не уходит с поста президента. Заявление президента прозвучало на встрече Лукашенко с главами районов страны. Глава государства сделал ряд назначений новых руководителей районных администраций. При этом, обращаясь к новоиспечённым руководителям районов, Лукашенко подчеркнул, что они представляют собой новое поколение, которое в будущем должно составить конкуренцию действующим министрам, губернаторам и членам правительства. Продолжая тему, президент отметил, что именно отсутствие «свежей крови» в правительстве до сих пор удерживает его на своём посту. Лукашенко заявил, что не может «покойно уйти и жить», пока во власть не придёт новое поколение чиновников.
Комментарии27
СНГ , Видео , В мире , Александр Лукашенко
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