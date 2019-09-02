Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского 

RT на русском + ещё 5 3 часа назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое же обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.
Об этом Лукашенко сказал во время посещения школы в Минске.
«Меня всегда тянет к тому, (чтобы) сесть на электрический мотоцикл или велосипед и поехать на работу. Но всё испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, … сказал: «Я буду на велосипеде ездить (на работу)», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.
Он отметил, что отказался от этой идеи, чтобы между двумя президентами не проводили параллель.
«Но это (поездки на велосипеде и электромотоцикле) миленькое дело», — добавил Лукашенко.
Также Лукашенко призвал школьников не курить в туалетах и одеваться «без выпендрёжа».
RT на русском: последние новости
Председателем сената Казахстана избрана Дарига Назарбаева Председателем сената Казахстана избрана Дарига Назарбаева В Минске заявили, что не испытывают проблем с экспортом продуктов в Россию В Минске заявили, что не испытывают проблем с экспортом продуктов в Россию Лукашенко призвал школьников не курить в туалетах и одеваться «без выпендрёжа» Лукашенко призвал школьников не курить в туалетах и одеваться «без выпендрёжа»
СНГ , В мире , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , РИА Новости , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве заявили о катастрофической ситуации
В Киеве заявили о катастрофической ситуации7
B-2 и F-35B послали «сигнал» России
B-2 и F-35B послали «сигнал» России37
Азара и Соболь отпустили из полиции
Азара и Соболь отпустили из полиции2
В посольстве РФ возмущены из-за слов Джонсона
В посольстве РФ возмущены из-за слов Джонсона1
Четыре попытки: насильника-неудачника задержали
Четыре попытки: насильника-неудачника задержали3
Видео
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
00:41
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Общество Шоу-бизнес
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
00:39
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Шоу-бизнес
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
03:28
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Происшествия Другое
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение