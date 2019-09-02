Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое же обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.
Об этом Лукашенко сказал во время посещения школы в Минске.
«Меня всегда тянет к тому, (чтобы) сесть на электрический мотоцикл или велосипед и поехать на работу. Но всё испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, … сказал: «Я буду на велосипеде ездить (на работу)», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.
Он отметил, что отказался от этой идеи, чтобы между двумя президентами не проводили параллель.
«Но это (поездки на велосипеде и электромотоцикле) миленькое дело», — добавил Лукашенко.
Также Лукашенко призвал школьников не курить в туалетах и одеваться «без выпендрёжа».