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Интерпол нашел сбежавшего мужа Жасмин 

Рамблер + ещё 2 57 минут назад
Фото: Instagram
Разыскиваемый Интерполом бывший депутат парламента Молдавии Илан Шор находится в Израиле. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил глава молдавского представительства Интерпола Виорел Центиу.
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Центиу заявил, что при попытке покинуть Израиль Шор будет задержан и экстрадирован в Молдавию.
По словам представителя Интерпола, Илан Шор разыскивается в 194 странах мира.
Илан Шор — молдавский бизнесмен, экс-депутат и муж российской певицы Жасмин. В июне 2017 года он был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях. Парламент Молдавии по просьбе Генеральной прокуратуры 15 августа лишил Шора депутатской неприкосновенности.
СНГ , В мире , Происшествия , Илан Шор , Генпрокуратура РФ , Интерпол , Израиль , Молдова
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