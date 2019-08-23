Интерпол нашел сбежавшего мужа Жасмин 

Разыскиваемый Интерполом бывший депутат парламента Молдавии Илан Шор находится в Израиле. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил глава молдавского представительства Интерпола Виорел Центиу.
Центиу заявил, что при попытке покинуть Израиль Шор будет задержан и экстрадирован в Молдавию.
По словам представителя Интерпола, Илан Шор разыскивается в 194 странах мира.
Илан Шор — молдавский бизнесмен, экс-депутат и муж российской певицы Жасмин. В июне 2017 года он был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях. Парламент Молдавии по просьбе Генеральной прокуратуры 15 августа лишил Шора депутатской неприкосновенности.