Минск и Москва могут парафировать программу по интеграции в сентябре

«Эта программа насчитывает 66 пунктов, они практически все согласованы, с главой государства требовалось уточнение отдельных моментов… На сегодня у правительства есть полная ясность по этим положениям. Договор охватывает все сферы экономики, социальные вопросы и направлен на дальнейшее углубление интеграции с Российской Федерацией», — приводит Белта слова Румаса.

Он отметил, что проведёт встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в сентябре, чтобы парафировать программу.

Отмечается, что в программе действий заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа «две страны — один рынок».