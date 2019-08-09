Защита бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерена обратиться в международные суды для освобождения экс-главы государства и решения внутреннего конфликта. Об этом заявил адвокат политика Сергей Слесарев, передает газета «Известия».
По словам Слесарева, Атамбаев не согласен с выдвинутыми против него обвинениями, так как они идут вразрез с конституцией. Защита пытается разрешить ситуацию своими усилиями с помощью внутренних законов, однако беспристрастность суда в стране вызывает вопросы, добавил адвокат.
«Я видел, какое воздействие оказывалось на граждан. Поэтому не исключено, что мы обратимся в международные суды для решения возникшего конфликт», — подчеркнул Слесарев.