Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокаты Атамбаева задумали освободить его через Гаагский суд 

Lenta.ru + ещё 1 40 минут назад
Защита бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерена обратиться в международные суды для освобождения экс-главы государства и решения внутреннего конфликта. Об этом заявил адвокат политика Сергей Слесарев, передает газета «Известия».
По словам Слесарева, Атамбаев не согласен с выдвинутыми против него обвинениями, так как они идут вразрез с конституцией. Защита пытается разрешить ситуацию своими усилиями с помощью внутренних законов, однако беспристрастность суда в стране вызывает вопросы, добавил адвокат.
«Я видел, какое воздействие оказывалось на граждан. Поэтому не исключено, что мы обратимся в международные суды для решения возникшего конфликт», — подчеркнул Слесарев.
Последние новости
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Зеленский отказался подписывать совместный с Варфоломеем документ Опубликованы объяснения Кадырова перед дагестанцами
СНГ , Видео , В мире , Происшествия , Алмазбек Атамбаев , Сергей Слесарев , газета "Известия" , Кыргызстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве задумались о способах развала России37
Власти введут для россиян новый запрет116
Раскрыта причина взрывов под Северодвинском3
В США назвали лучший российский истребитель
В Забайкалье объявлен режим ЧС
Видео
07:22
Пользователи хотят LITTLE BIG на Евровидении 2020
Шоу-бизнес
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение