Адвокаты Атамбаева задумали освободить его через Гаагский суд

По словам Слесарева, Атамбаев не согласен с выдвинутыми против него обвинениями, так как они идут вразрез с конституцией. Защита пытается разрешить ситуацию своими усилиями с помощью внутренних законов, однако беспристрастность суда в стране вызывает вопросы, добавил адвокат.