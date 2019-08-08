Атамбаева доставили на допрос

«Его доставили в наше следственное управление. Здесь он будет допрошен», — передает слова представителя ведомства РИА «Новости».

Атамбаева задержали в четверг после повторной операции правоохранительных органов в его доме. В среду попытка задержания не привела к успеху — в столкновениях со сторонниками экс-президента погиб спецназовец.

После задержания Атамбаева в четверг его сторонники попытались заблокировать путь машине силовиков, в которой он находился.