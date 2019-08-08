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Атамбаева доставили на допрос 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева доставили в главное следственное управление МВД республики для допроса, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Его доставили в наше следственное управление. Здесь он будет допрошен», — передает слова представителя ведомства РИА «Новости».
Атамбаева задержали в четверг после повторной операции правоохранительных органов в его доме. В среду попытка задержания не привела к успеху — в столкновениях со сторонниками экс-президента погиб спецназовец.
После задержания Атамбаева в четверг его сторонники попытались заблокировать путь машине силовиков, в которой он находился.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в связи с последними событиями Атамбаев, который ранее подозревался по целому ряду статей, будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления.
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СНГ , В мире , Происшествия , Алмазбек Атамбаев , Сооронбай Жээнбеков , МВД , РИА Новости , Кыргызстан
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