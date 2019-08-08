Атамбаев сдался

В штабе экс-президента сообщили, что Атамбаев добровольно сдался правоохранителям, чтобы не провоцировать жертв среди населения.

Согласно сообщениям местных СМИ, сторонники бывшего президента заблокировали машину, в которой находится Атамбаев, и не выпускали ее из села Кой-Таш. Очевидцы сообщали о взрывах и выстрелах.

Машина с Атамбаевым развернулась и поехала, предположительно, по объездной дороге.

В операции по задержанию бывшего президента республики принимали участие более 2 тысяч силовиков. Накануне спецназ предпринял две попытки штурма особняка Атамбаева, в четверг дом штурмовали в третий раз. В результате столкновений пострадали более 40 человек, один спецназовец скончался в результате ранения из снайперской винтовки, глава милиции Чуйской области впал в кому и находится в тяжелом состоянии.