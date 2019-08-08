Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Атамбаев сдался 

Рамблер + ещё 49 10 минут назад
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, передает «Интерфакс».
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В штабе экс-президента сообщили, что Атамбаев добровольно сдался правоохранителям, чтобы не провоцировать жертв среди населения.
Согласно сообщениям местных СМИ, сторонники бывшего президента заблокировали машину, в которой находится Атамбаев, и не выпускали ее из села Кой-Таш. Очевидцы сообщали о взрывах и выстрелах.
Машина с Атамбаевым развернулась и поехала, предположительно, по объездной дороге.
В операции по задержанию бывшего президента республики принимали участие более 2 тысяч силовиков. Накануне спецназ предпринял две попытки штурма особняка Атамбаева, в четверг дом штурмовали в третий раз. В результате столкновений пострадали более 40 человек, один спецназовец скончался в результате ранения из снайперской винтовки, глава милиции Чуйской области впал в кому и находится в тяжелом состоянии.
Комментарии29
СНГ , Видео , В мире , Происшествия , Алмазбек Атамбаев , Интерфакс , Кыргызстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Держали за руки. Журналистку из РФ не пустили к Зеленскому
Названа зарплата космонавтов6
Косово предложили отдать России164
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Алибасов потребовал 100 млн за отравление26
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение