Резиденцию Атамбаева назвали бункером

«У меня есть фотографии, могу потом их в интернете опубликовать», — сообщил он.

Опумбаев также выразил сожаление, что не позволил спецназовцам открыть огонь на поражение, когда бывший глава государства «стрелял в молодых людей».

Ранее 8 августа стало известно о начале третьего штурма резиденции Атамбаева. Первый начался накануне, 7 августа, но был отбит сторонниками политика. В результате неудавшейся операции спецназа погиб заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков. Второй штурм произошел в четверг ночью. В результате столкновения пострадали 79 человек.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывшего главу республики будут допрашивать по тяжким преступлениям и обвинил его в нарушении законов и конституции. Такому заявлению киргизского лидера предшествовали слова Атамбаева, который сообщил, что лично принимал участие в стычках с силовиками и стрелял по штурмующим его дом бойцам спецназа.