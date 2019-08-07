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У резиденции Атамбаева произошел взрыв 

Lenta.ru 29 минут назад
У резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после его задержания произошел взрыв. Об этом сообщает издание АКИpress.
По данным издания, произошло как минимум два взрыва. После одного из них в резиденции экс-президента началось возгорание. Был ли Атамбаев задержан или же он все еще находится в своем доме доподлинно до сих пор неизвестно.
О задержании экс-президента Киргизии спецназом ранее сообщили СМИ, однако официально информация подтверждена не была. В то же время депутат Ирина Карамушкина, которая находится в месте событий, утверждает, что Атамбаев остается в своем доме.
Штурм резиденции Атамбаева в киргизском селе Кой-Таш начался вечером 7 августа. К операции, по данным местных журналистов, был привлечен спецназ, на месте была слышна стрельба. Сообщалось о 10 раненых.
В Киргизии в отношении Атамбаева, покинувшего пост президента в 2017 году, ведется парламентское расследование. Его результаты должны быть в течение трех месяцев переданы в Генпрокуратуру республики, которая вправе возбудить на их основе уголовное дело. В июне текущего года депутаты лишили бывшего главу государства неприкосновенности и официального статуса экс-президента, а также выдвинули против него обвинения по девяти пунктам, включая выдачу наградного оружия членам ОПГ, сокрытие доходов и коррупцию. В течение последних полутора лет уголовному преследованию были подвергнуты многие соратники Атамбаева.
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СНГ , Видео , Происшествия , Алмазбек Атамбаев , Кыргызстан
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