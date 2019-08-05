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Демпартия Молдавии оспорит в суде дело об узурпации власти 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ушедшая в оппозицию Демократическая партия Молдовы (ДПМ) считает незаконным решение Генеральной прокуратуры возбудить против нее уголовное дело по факту узурпации власти и оспорит его в суде.
"Незаконное решение Генпрокуратуры возбудить уголовное дело по поводу предполагаемой узурпации власти идеально вписывается в попытки новой власти преследовать демократов и объявить ДПМ вне закона", — утверждается в заявлении, которое размещено в понедельник на официальной странице партии. В нем отмечено, что в ДПМ "ждут постановления Генпрокуратуры для того, чтобы опротестовать его в суде".
Уголовное дело по узурпации власти в период правления Демпартии было возбуждено по распоряжению и.о. Генпрокурора Дмитрия Робу, который был назначен президентом Игорем Додоном по представлению парламента.
В понедельник Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка. Он обвиняется в совершении в организации преступного сообщества, совершении незаконных валютных операций, организации контрабандных поставок особо крупных партий наркотиков из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории России.
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Комментарии
СНГ , В мире , Игорь Додон , ЕС , Демократическая партия США , Генпрокуратура РФ , Молдова
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