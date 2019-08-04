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Определена дата президентских выборов в Белоруссии 

Lenta.ru + ещё 10 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президентские выборы в Белоруссии состоятся 30 августа 2020 года. Об этом заявила глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина, передает ТАСС.
Она пояснила, что президентская кампания пройдет в срок, установленный конституцией. «Последнее воскресенье, 30 августа 2020 года. Это с большой вероятностью и есть дата выборов президента Белоруссии», — подчеркнула глава ЦИК.
Ермошина отметила, что эта дата наиболее оптимальна для проведения выборов, так как «все приезжают и население в основном будет находиться по месту своей регистрации».
В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от досрочных президентских выборов в 2019 году. Он опроверг «прогнозы некоторых знатоков» о том, что «Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго».
Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. C тех пор он переизбирался четыре раза. На выборах 2015 года его кандидатуру поддержали 83,49 процента избирателей при явке 87,2 процента. Пятый президентский срок Лукашенко подойдет к концу в 2020 году. О планах снова участвовать в президентской гонке глава государства пока не заявлял.
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Комментарии
СНГ , В мире , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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