Самолёт Ан-2 разбился в Таджикистане

Учебный самолет Ан-2 потерпел крушение в Таджикистане . Он разбился на учебном полигоне «Фахробод».

Воздушное судно производило высадку на парашютах восьми добровольцев, после чего совершило жёсткую посадку. В результате ЧП оба пилота были доставлены в больницу, один из них впоследствии скончался.

По факту крушения следственное управление Государственного комитета национальной безопасности республики возбудило уголовное дело, передаёт РЕН ТВ.

Ранее, как писал News.ru, военный истребитель потерпел крушение на юге Ирана. Инцидент произошёл в провинции Бушир. На борту находились два человека, им удалось выжить. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.