Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о смерти президента Туркменистана 

Рамблер + ещё 19 3 минуты назад
Российские СМИ сообщили о смерти президента Туркмении. Туркменское государственное агентство одновременно заявило, что сегодня президент поздравил медиков с профессиональным праздником.
О смерти главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Журналисты ссылаются на политолога, директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.
«Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», — рассказал Рубаев.
О смерти политика также сообщили в соцсетях оппозиционные туркменские источники. По их данным президент скончался 20 июля.
Официального подтверждения или опровержения информации о смерти президента пока нет. Государственное информационное агентство Туркменистана сообщает, что сегодня, 21 июля "глава государства поздравил медицинских работников страны с профессиональным праздником".
Комментарии88
СНГ , Видео , В мире , Гурбангулы Бердымухамедов , Радиостанция "Говорит Москва" , Туркмения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абэ назвал сроки заключения мирного договора с Россией1
В Польше заявили об убийстве пятилетнего россиянина4
Известный спортивный журналист умер от рака2
На украинских выборах сейф заменили кастрюлей95
«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву30
Видео
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
03:56
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду
В мире Украина
21:58
Стало известно о смерти президента Туркменистана
СНГ В мире
00:20
«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву
Политика В мире
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
01:22
Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян
В мире
00:49
Украинские военные подорвались у Счастья
В мире Украина
00:31
Между Москвой и Петербургом встали «Сапсаны»
Происшествия Другое
04:53
В ДНР заявили о срыве перемирия
В мире
04:44
Boeing вернулся в Москву из-за пожара
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение