Стало известно о смерти президента Туркменистана

Российские СМИ сообщили о смерти президента Туркмении . Туркменское государственное агентство одновременно заявило, что сегодня президент поздравил медиков с профессиональным праздником.

Журналисты ссылаются на политолога, директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

«Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», — рассказал Рубаев.

О смерти политика также сообщили в соцсетях оппозиционные туркменские источники. По их данным президент скончался 20 июля.