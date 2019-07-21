Стало известно о смерти президента Туркменистана 

Российские СМИ сообщили о смерти президента Туркмении. Туркменское государственное агентство одновременно заявило, что сегодня президент поздравил медиков с профессиональным праздником.
О смерти главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Журналисты ссылаются на политолога, директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.
«Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», — рассказал Рубаев.
О смерти политика также сообщили в соцсетях оппозиционные туркменские источники. По их данным президент скончался 20 июля.
Официального подтверждения или опровержения информации о смерти президента пока нет. Государственное информационное агентство Туркменистана сообщает, что сегодня, 21 июля "глава государства поздравил медицинских работников страны с профессиональным праздником".