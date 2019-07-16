Названы пять сценариев российско-белорусских отношений

Заведующая сектором анализа макроэкономической динамики Института экономики Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Людмила Воронецкая в статье для издания «Евразия Эксперт» назвала пять сценариев развития российско-белорусских отношений.

Согласно первому варианту, Белоруссия может стать частью России . В этом случае республика утратит суверенитет, но приобретет некоторые привилегии, в частности получит доступ к энергоресурсам на «очень привлекательных условиях», пишет Воронецкая.

Второй сценарий заключается в развитии Союзного государства России и Белоруссии с общим бюджетом и единой валютой. При таком варианте страны, по мнению специалиста, образуют новую федерацию с новым названием и государственной символикой, и будут вынуждены идти на обоюдные компромиссы, в том числе в сфере делегирования властных полномочий. «Плюсы заключаются в максимальной заинтересованности в благополучии друг друга и общего будущего», — отмечает сотрудник НАН.

В третьем варианте описывается также развитие в формате Союзного государства, но с сохранением политического и экономического суверенитета, что, как считает Воронецкая, «существенно уменьшает риски попадания одной из сторон и неравные условия». В этом случае страны сохранят нынешнюю государственную символику, но, как и во втором сценарии, также продолжат поддерживать друг друга.

Четвертый сценарий предполагает дружбу между Россией и Белоруссией так же, как и между другими странами Евразийского экономического союза . «В таком случае взаимная поддержка будет, но недостаточно сильная. Собственные интересы все равно будут существенно выше общих интересов. При таком раскладе смысла в Союзном государстве нет», — пишет Воронецкая.

Согласно пятому варианту, Москва и Минск отдалятся друг от друга и могут вообще прекратить какие-либо отношения. «Можно привести ситуацию с Украиной в качестве примера реализации данного сценария», — заключила специалист НАН.