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В Тбилиси возобновились антироссийские митинги 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Участники антироссийских митингов, проходящих в столице Грузии, снова перекрыли проспект Руставели. Об этом сообщает ТАСС.
По данным организаторов акции, число митингующих постоянно растет, поэтому они продолжают выходить на улицы. Однако грузинские СМИ заявляют, что протестующих во вторник, 25 июня, меньше, чем в другие дни.
Участники продолжают выступать с требованием отставки главы МВД и освобождения задержанных в прошлые дни участников митинга.
Ранее сообщалось, что лидеру оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили депутату Никанору Мелии предъявили обвинения в организации беспорядков во время антироссийских митингов в Тбилиси.
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СНГ , В мире , Михаил Саакашвили , МВД , Тбилиси
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