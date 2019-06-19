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Лукашенко лично отменил запрет на въезд Pussy Riot в Белоруссию 

Lenta.ru + ещё 1 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Запрет на въезд в Белоруссию для активисток Pussy Riot был отменен лично президентом страны Александром Лукашенко. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на запись разговора участницы группы Ольги Курачевой с главой администрации белорусского лидера Натальей Кочановой.
По словам представителя Лукашенко, он узнал о запрете из СМИ. «Боже, а что это такое? А какие у нас к ним вопросы? Нет никаких вопросов», — процитировала его Кочанова. Она также сообщила активистке, что у белорусской стороны нет к ним претензий. «Знаете, как всегда, где-то перетрудились наши органы», — считает глава администрации президента.
«Медиазона» подчеркивает, что голос Кочановой на записи опознали четыре белорусских журналиста.
Позже глава департамента гражданства и миграции Белоруссии Алексей Бегун подтвердил «Радио Свобода», что запрет действительно был снят.
Активистки Pussy Riot Ольга Курачева и Вероника Никульшина узнали о запрете на въезд в Белоруссию в аэропорту Минска, где они пересаживались на рейс до Киева. Пограничники заявили, что девушки не могут посещать страну до мая 2020 года. В паспорта им проставили соответствующие штампы.
Никульшина и Курачева были участниками акции на финале чемпионата мира по футболу в Москве летом прошлого года. Четверо активистов Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции и начали здороваться с игроками. Целью акции был призыв к «освобождению политзаключенных». Их арестовали на 15 суток по статье о грубом нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях (часть 3 статьи 20.31 КоАП).
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Комментарии
СНГ , В мире , Вероника Никульшина , Алексей Бегун , Александр Лукашенко , Администрация Президента РФ , радио "Свобода"
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