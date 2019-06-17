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Сын туркменского президента стал губернатором 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара главой Ахалского велаята — области в центральной части страны. Об этом сообщило Государственное информагентство республики.
Прежний руководитель Ахалского велаята Шохрат Аннагурбанович освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу», говорится в сообщении.
Как уточнил «Интерфакс», чиновник стал заведующим отделом сельскохозяйственных отраслей правительства Туркменистана.
Сердару Бердымухамедову 36 лет. С января он занимал должность заместителя главы Ахалского велаята.
До этого был заместителем министра иностранных дел республики, сообщило «Радио Азатык».
Сердар — единственный сын туркменского президента. В политику он пришел в 2016 году, избравшись в парламент Туркменистана.
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СНГ , В мире , Гурбангулы Бердымухамедов , Интерфакс , Туркмения
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