Сын туркменского президента стал губернатором

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара главой Ахалского велаята — области в центральной части страны. Об этом сообщило Государственное информагентство республики.

Прежний руководитель Ахалского велаята Шохрат Аннагурбанович освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу», говорится в сообщении.

Как уточнил «Интерфакс», чиновник стал заведующим отделом сельскохозяйственных отраслей правительства Туркменистана.

Сердару Бердымухамедову 36 лет. С января он занимал должность заместителя главы Ахалского велаята.

До этого был заместителем министра иностранных дел республики, сообщило «Радио Азатык».

Сердар — единственный сын туркменского президента. В политику он пришел в 2016 году, избравшись в парламент Туркменистана.