Додон рассказал о возможных новых попытках дестабилизации страны

Об этом он написал на своей странице в Facebook

«Режим потерпел сокрушительное поражение, но никуда не ушёл, он затаился во всех государственных структурах, силовых органах, местных органах власти. Он хочет быстрого реванша, и ради этого попробует дестабилизировать ситуацию во всех секторах экономики и социальной сферы, о чём уже есть первые сигналы», — отметил он.

Додон добавил, что справиться со стоящими перед страной угрозами возможно лишь при условии совместной работы всех органов власти.

«Для того, чтобы новая власть окрепла, нам крайне необходимо, по крайней мере временно, объявить мораторий на идеологические и геополитические разногласия которые разделяют нас», — указал президент.

15 июня стало известно, что Конституционный суд Молдавии пересмотрел и аннулировал ряд собственных решений, принятых с 7 по 9 июня.

В частности, 8 июня КС Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.