Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Атамбаева обвинили в вооружении бандитов в РФ 

Рамблер + ещё 4 14 минут назад
Депутаты парламента Киргизии выдвинули обвинения против бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и создали комиссию по лишению его неприкосновенности. Об этом сообщает ТАСС.
«Специально созданная парламентская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента выдвинула обвинения Атамбаеву по девяти пунктам», — рассказали в аппарате парламента.
По мнению депутатов, Атамбаев причастен к выдаче наградного оружия гражданам России, в том числе членам организованных преступных группировок. Также они обвиняют экс-президента в незаконном приобретении земельного участка для строительства дома в селе Кой-Таш (Чуйская область); незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном перепрофилировании земли в Иссык-Кульской и Чуйской областях, сокрытии доходов, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконных поставках угля для ТЭЦ.
В комиссию по снятию неприкосновенности с Атамбаева вошли представители всех шести парламентских фракций. Депутаты должны направить результаты расследования деятельности экс-президента в Генпрокуратуру, которая примет решение о возбуждении уголовного дела. Иммунитет будет снят, если за это решение проголосуют 80 из 120 депутатов. Завершить процедуру требуется в трехмесячный срок.
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год и добровольно покинул пост президента по истечении первого срока.
Комментарии24
СНГ , Видео , Происшествия , Алмазбек Атамбаев , Генпрокуратура РФ , Кыргызстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию и Китай «затрясло». Возможен взрыв27
Планы США оставить РФ без света нашли подтверждение8
Московские полицейские массово решили уволиться256
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал18
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку9
Видео
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
02:05
«Град» накрыл террористов в Идлибе
Армия Войска
10:17
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Происшествия
06:04
Лавров и глава МИД Южной Кореи подводят итоги встречи
Политика
01:21
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Наука и техника
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
02:06
Калягин госпитализирован
Шоу-бизнес
03:29
США заговорили о новой войне
В мире Статьи
03:33
Умер серийный отравитель пассажиров электричек
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение