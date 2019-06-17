Атамбаева обвинили в вооружении бандитов в РФ

Депутаты парламента Киргизии выдвинули обвинения против бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и создали комиссию по лишению его неприкосновенности. Об этом сообщает ТАСС.

«Специально созданная парламентская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента выдвинула обвинения Атамбаеву по девяти пунктам», — рассказали в аппарате парламента.

По мнению депутатов, Атамбаев причастен к выдаче наградного оружия гражданам России , в том числе членам организованных преступных группировок. Также они обвиняют экс-президента в незаконном приобретении земельного участка для строительства дома в селе Кой-Таш (Чуйская область); незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном перепрофилировании земли в Иссык-Кульской и Чуйской областях, сокрытии доходов, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконных поставках угля для ТЭЦ.

В комиссию по снятию неприкосновенности с Атамбаева вошли представители всех шести парламентских фракций. Депутаты должны направить результаты расследования деятельности экс-президента в Генпрокуратуру , которая примет решение о возбуждении уголовного дела. Иммунитет будет снят, если за это решение проголосуют 80 из 120 депутатов. Завершить процедуру требуется в трехмесячный срок.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год и добровольно покинул пост президента по истечении первого срока.