Усатый освобожден молдавской прокуратурой

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест лидера пророссийской «Нашей партии» Ренато Усатого. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я обязан явиться в прокуратуру по первому требованию. Я не против, я готов приходить хоть каждый день. Более того, я готов принести материалы против режима [лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира] Плахотнюка, которые у меня накопились за это время», — заявил Усатый своим сторонникам после освобождения.

На вопрос о ближайших планах политик ответил, что планирует навестить своих родителей. Однако впоследствии он готов активно включиться в политическую жизнь страны и сотрудничать с новым правительством. Он также планирует объездить все населенные пункты, где его ждут сторонники.

Ранее 16 июня сообщалось, что Усатого задержали на таможне при возвращении в Молдавию. Силовики доставили политика в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Утром 17 июня он предстал перед прокурором.

Ренато Усатый покинул Молдавию и перебрался в Москву в августе 2016 года после того, как власть возбудила против него уголовные дела по обвинению в организации преступной группировки, присвоении чужого имущества и покушении на убийство.