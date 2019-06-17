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Усатый освобожден молдавской прокуратурой 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: ТАСС
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест лидера пророссийской «Нашей партии» Ренато Усатого. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я обязан явиться в прокуратуру по первому требованию. Я не против, я готов приходить хоть каждый день. Более того, я готов принести материалы против режима [лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира] Плахотнюка, которые у меня накопились за это время», — заявил Усатый своим сторонникам после освобождения.
На вопрос о ближайших планах политик ответил, что планирует навестить своих родителей. Однако впоследствии он готов активно включиться в политическую жизнь страны и сотрудничать с новым правительством. Он также планирует объездить все населенные пункты, где его ждут сторонники.
Ранее 16 июня сообщалось, что Усатого задержали на таможне при возвращении в Молдавию. Силовики доставили политика в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Утром 17 июня он предстал перед прокурором.
Ренато Усатый покинул Молдавию и перебрался в Москву в августе 2016 года после того, как власть возбудила против него уголовные дела по обвинению в организации преступной группировки, присвоении чужого имущества и покушении на убийство.
В конце 2018 года он уехал в Германию, заявив, что президент Молдавии Игорь Додон пытается организовать его преследование и в России. Спустя несколько месяцев политик перебрался в Румынию. После смены власти в Молдавии он заявил о немедленном возвращении в страну и готовности к политической борьбе.
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Комментарии
СНГ , В мире , Игорь Додон , Демократическая партия США , Генпрокуратура РФ , Владимир , Молдова
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