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США покончили с политическим кризисом в Молдавии 

Lenta.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: EPA
Демократическая партия Молдавии согласилась разблокировать доступ к правительственным зданиям республики. Решение было принято после визита в офис партии посла США Дерека Хогана, сообщил ТАСС источник в руководстве ДМП. Официально об этом будет объявлено 14 июня в 17:30 по московскому времени.
Таким образом, политический кризис в Молдавии, вызванный нежеланием ДПМ передать власть новому кабинету Майи Санду, должен разрешиться. Демократы до последнего надеялись, что Вашингтон поддержит их в противостоянии с президентом Молдавии Игорем Додоном, парламентским большинством и правительством Санду, сформированным Партией социалистов и блоком Acum, рассказал собеседник ТАСС. Однако поддержки американцев ДМП не получила.
8 июня молдавские социалисты договорились с Acum выступить против ДПМ олигарха Владимира Плахотнюка. В итоге парламент возглавила лидер социалистов Зинаида Гречаный, правительство — одна из лидеров Acum Санду. Демократы пожаловались в Конституционный суд, который признал решения неконституционными. Додона отстранили от обязанностей президента, чтобы и. о. премьер-министра от ДПМ Павел Филип вместо него подписал указ о роспуске парламента. Однако Додон счел это узурпацией власти и отменил указ Филипа.
Россия, США и Евросоюз поддержали решения молдавских депутатов. Однако руководство ДПМ не признало новые парламент и правительство и заблокировало входы в госучреждения.
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СНГ , В мире , США , Павел Филип , Игорь Додон , ЕС , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , Молдова
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