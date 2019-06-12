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В правительстве Молдавии назвали «красные линии» в отношениях с Россией 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: EPA/ROBERT GHEMENT
Глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что Кишинев будет поддерживать хорошие отношения с Россией, но не собирается для этого переходить «красные линии» и соглашаться на федерализацию страны. Об этом сообщает издание Deschide.
«Я против федерализации, как и абсолютное большинство граждан Молдавии. В парламенте нет большинства, чтобы принять такое решение», — сказал Попеску.
Также глава МИД заявил, что руководство страны продолжит настаивать на выводе российских войск из Приднестровья. По его словам, Молдавия — единственная на постсоветском пространстве страна с нерешенными территориальными вопросами, которая до сих пор не узаконила присутствие иностранных войск на своей территории.
При этом Попеску заявил, что Молдавия выступает за сотрудничество с Россией. «Отношения между большими державами во многом противоречивы, но с точки зрения Молдавии они достигли компромисса. Это очень важно, это признак того, что они также хотят видеть стабильность в Молдавии. И нам не нужно участвовать в разных геополитических играх», — сказал дипломат.
Ранее, 11 июня, вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк передал ему конверт с предложениями об изменении внешнеполитического курса страны. По его словам, Плахотнюк предложил радикально изменить внешнеполитический курс страны и переориентироваться на Россию. Также в конверте было описано урегулирование конфликта в Приднестровье на основе федерализации Молдавии.
Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали коалицию, и республика после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными и назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он распустил парламент и назначил досрочные выборы.
Несмотря на это, парламент отказался прекратить свои полномочия. Депутаты приняли декларацию, в которой назначение Филипа признается незаконным. Также парламентарии сформировали правительство во главе с Майей Санду и призвали силовые структуры «не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти — парламента, правительства и президента». В результате в стране фактически сложилось двоевластие.
На востоке Молдавии находится Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное государство, которое провозгласило независимость от тогда еще Молдавской ССР в 1990 году на фоне распада СССР. После вооруженного конфликта в 1992 году ПМР полностью отделилась от Молдавии. Страны ООН не признали ее независимость.
В вооруженный конфликт между Молдавией и ПМР вмешалась Россия, задействовав силы 14-й армии, с советских времен дислоцированной в Приднестровье. После проведения миротворческой операции в июле 1992 года между сторонами подписано перемирие, которое «заморозило» вооруженный конфликт. С тех пор российские войска находятся на территории непризнанной республики.
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Комментарии
СНГ , В мире , Политика , Павел Филип , Владимир Плахотнюк , Дмитрий Козак , МИД , Демократическая партия США , ООН , Кишинёв , Молдова
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