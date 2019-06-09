Кризис в Молдавии могут разрешить только внешние игроки

Внутриполитическая напряжённость в Молдавии продолжает нарастать: назначенный временно исполняющим обязанности президента Павел Филип подписал указ о роспуске парламента, которому только на днях удалось сформировать правящую коалицию. Фактически в стране сложилось двоевластие. Конституционный суд (КС), передавший полномочия Филипу, контролируется лидером Демократической партии Молдавии (ДПМ), олигархом Владимором Плахотнюком. В правящую коалицию ДПМ не вошла, зато смогли объединиться пророссийская Социалистическая партия и проевропейский блок ACUM. А президент страны Игорь Додон , отстранённый от власти решением всё того же КС, заявил, что для мирного урегулирования стране нужно посредничество мирового сообщества. С ним согласны и парламентарии, и политологи.

Основной козырь Конституционного суда (и Плахотнюка) в том, что правящая коалиция не была сформирована в назначенный срок, до 7 июня, то есть в течение трёх месяцев после парламентских выборов. А, стало быть, необходимо провести досрочные выборы. Любопытно, что ещё седьмого числа сторонники ДПМ сами выходили на акции протеста против подобных мер, требуя создания коалиции. И спустя сутки коалиция всё же была сформирована, однако демократы в неё не вошли. Парламент же сразу принял декларацию «О захваченном государстве», в которой особо отметил факт контроля олигархов над судами и распространение в стране коррупции.

Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Плахотнюк, используя подконтрольные ему органы, ожидаемо перешёл в наступление: решением КС президент Додон был отстранён от должности, его полномочия были переданы и.о. премьер-министра Павлу Филипу. Последний же немедленно подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламент, впрочем, расценил назначение Филипа президентом и его решения как незаконные, призвав молдавских силовиков не идти на поводу у «узурпаторов» из бывшего правительства ДПМ и официально обратившись к мировому сообществу за поддержкой.

Сейчас в Молдавии речь идёт фактически о конституционном кризисе. Объявление страны «захваченным государством», как и решение Конституционного суда, который практически полностью контролируется Плахотнюком, об отстранении Додона, связано, в первую очередь, с позицией внешних игроков. Не исключены различные варианты развития событий, но все будет зависеть от того, как договорятся Москва и Запад, — отметил в беседе с News.ru заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.

С учетом того, что Плахотнюк, у которого очень много неформальных связей, контролирует внутри системы многие силовые структуры, он наверняка будет раскачивать коалицию, пытаясь, возможно, переманить часть социалистов — для ослабления и делигитимации коалиции. Но если будет консенсус внешних сил, то Демократической партии придётся идти на уступки, считает эксперт. Если же согласия не будет, — а Плахотнюк, очевидно, будет играть на разногласиях, — прогнозировать что-то сложно.

Vlad Plahotniuc/commons.wikimedia.org

Впрочем, с учётом того, что большинство простых граждан и парламентариев поддерживают ACUM и социалистов, демократы понимают, что для них уступки повлекут серьёзные последствия — не только политические, но и личные. Именно поэтому они завышают ставки, подчёркивает Александр Гущин, — для того, чтобы в итоге как-то договориться. Что же касается отстранённого президента, то он сейчас лишён рычагов воздействия на ситуацию. Ранее Додон призвал сторонников не выходить на улицы и не поддаваться на провокации. Однако в сложившихся условиях акции протеста могут уже могут быть на руку парламенту, считающему себя законной властью.

Давление улицы вполне может сыграть в пользу социалистов, и я не исключаю, что они могут прибегнуть к этому. Потому что ДПМ способна вывести на протесты несколько тысяч человек, в том числе проплаченных, а на стороне коалиции — гораздо большая народная поддержка, — считает Александр Гущин.

Говоря о роли внешних игроков важно отметить, что США уже заявляли о готовности работать с любой властью в Кишинёве. Однако это вовсе не означает, что мировое сообщество однозначно примет «узурпаторов» во главе с Плахотнюком.

Во время принятия депутатами декларации «О захваченном государстве» в парламенте присутствовали и зарубежные послы — сам этот факт уже достаточно чётко свидетельствует о поддержке коалиции. Но как бы не разрешился нынешний кризис, политической стабильности в Молдавии в краткосрочной перспективе ждать не стоит. Даже если в результате консолидированного давления международного сообщества ДПМ и потерпит окончательное поражение, оставив власть новому правительству, сама коалиция, сформированная в условиях кризиса, видится достаточно сложной — в первую очередь, в силу идеологических противоречий.