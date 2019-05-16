Назарбаев считает, что победил бы на выборах президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что победил бы на выборах главы государства, но нужна новая команда.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.

"Разрабатываемые программы и идеи осуществляются с полной поддержкой народа, так случилось у нас, все же, наверное, политика была правильная, все эти годы мы работали тесно, я участвовал в пяти общенародных выборах, за меня меньше 85% электората никогда не голосовало. Благодаря стабильности и такому взаимопониманию, я считаю, что мы достигли успеха. Это оценивают все эксперты, все наши соседи", — сказал Назарбаев в ходе Астанинского экономического форума.

Назарбаев добавил, что мог еще работать, так как его президентские полномочия не истекли.