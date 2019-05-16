Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назарбаев считает, что победил бы на выборах президента Казахстана 

РИА Новости + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что победил бы на выборах главы государства, но нужна новая команда.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.
"Разрабатываемые программы и идеи осуществляются с полной поддержкой народа, так случилось у нас, все же, наверное, политика была правильная, все эти годы мы работали тесно, я участвовал в пяти общенародных выборах, за меня меньше 85% электората никогда не голосовало. Благодаря стабильности и такому взаимопониманию, я считаю, что мы достигли успеха. Это оценивают все эксперты, все наши соседи", — сказал Назарбаев в ходе Астанинского экономического форума.
Назарбаев добавил, что мог еще работать, так как его президентские полномочия не истекли.
"Даже мог выставить свою кандидатуру со стопроцентной уверенностью, что меня изберут всенародно, но нужны изменения, нужен новый подход, новое поколение. Я думаю, что новая команда, которая придет, внесет естественно свои инновации, свои мысли, для этого изменения и делаются", — отметил первый президент Казахстана.
Последние новости
Букмекеры определили фаворитов Евровидения Эксперт рассказал, что означает возвращение Коломойского на Украину Россиянам дадут дополнительный выходной
Комментарии1
СНГ , В мире , Нурсултан Назарбаев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал20
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты343
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть1
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского454
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки145
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение