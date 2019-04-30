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Избежать конфликта: российского посла в Минске уберут с поста 

Рамблер + ещё 10 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван с поста посла России в Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Ранее МИД Белоруссии обвинил Михаила Бабича в разрушении отношений между двумя странами.
«В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», — заявил официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз, комментируя слова Бабича о безосновательности заявлений президента республики Александра Лукашенко о конечной стоимости БелАЭС.
Михаил Бабич был назначен послом РФ в Беларуси в августе 2018 года, до этого он занимал должность полпреда президента России в Приволжском федеральном округе.
Официального подтверждения информации об отзыве российского посла не поступало.
Комментарии3
СНГ , В мире , Политика , Александр Лукашенко , Михаил Бабич , МИД , Минск
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