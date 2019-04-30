Избежать конфликта: российского посла в Минске уберут с поста

Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван с поста посла России Белоруссии . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Ранее МИД Белоруссии обвинил Михаила Бабича в разрушении отношений между двумя странами.

«В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», — заявил официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз, комментируя слова Бабича о безосновательности заявлений президента республики Александра Лукашенко о конечной стоимости БелАЭС.

Михаил Бабич был назначен послом РФ в Беларуси в августе 2018 года, до этого он занимал должность полпреда президента России в Приволжском федеральном округе.

Официального подтверждения информации об отзыве российского посла не поступало.