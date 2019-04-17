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Белоруссия ограничила ввоз птицы из Чечни 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Белоруссия с 17 апреля ограничила ввоз птицы из Чечни, передает РИА "Новости" со ссылкой на департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода страны.
Это произошло из-за того, что на территории Чечни зарегистрирован случай заболевания болезнью Ньюкасла.
"В связи с этим в целях недопущения заноса вируса болезни Ньюкасла на территорию Республики Беларусь с 17 апреля вводятся временные ограничения на ввоз в республику из Чеченской Республики живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Россельхознадзор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода страны.
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СНГ , В мире , Россельхознадзор , РИА Новости , Чеченская Республика
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