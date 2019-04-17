Белоруссия ограничила ввоз птицы из Чечни

Белоруссия с 17 апреля ограничила ввоз птицы из Чечни , передает РИА "Новости" со ссылкой на департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода страны.

Это произошло из-за того, что на территории Чечни зарегистрирован случай заболевания болезнью Ньюкасла.

"В связи с этим в целях недопущения заноса вируса болезни Ньюкасла на территорию Республики Беларусь с 17 апреля вводятся временные ограничения на ввоз в республику из Чеченской Республики живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки", — говорится в сообщении ведомства.