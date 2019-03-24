Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назначен новый госсекретарь Казахстана 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил госсекретарем республики Марата Тажина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы страны.
Отмечается, что 58-летний Тажин в разные годы занимал должности посла Казахстана в России. Также он был госсекретарем и помощником главы государства.
Ранее сообщалось, что столица Казахстана переименована в Нур-Султан.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта в прямом эфире. Он заявил, что будет работать в качестве председателя Совета безопасности.
Газета.Ru: последние новости
Столица Казахстана переименована в Нур-Султан Назарбаев подписал указ о своей отставке в прямом эфире Астану в Нурсултан: Токаев предложил переименовать столицу Казахстана
СНГ , В мире , Нурсултан Назарбаев
Читайте также
Видео
Назарбаев позвонил Путину «за пару часов» до отставки
Политика СНГ
Бедствие лайнера: кого удалось спасти
Происшествия Катастрофы
«У гроба карманов нет»: Баскова хотели подсадить на гормоны
Шоу-бизнес
Скандал из-за трусов: звезда «Универа» обиделась на Собчак
Шоу-бизнес Статьи
НАТО оправдалось за бомбардировки Югославии
В мире Армия
«Лучше бы умерла ты»: подруге Началовой пожелали смерти
Шоу-бизнес
Захарова раскрыла план США и ЕС по Крыму
Политика США
В Германии признали неспособность Европы противостоять РФ
В мире Европа
Скандал с расставанием Башарова с женой оказался постановкой
Шоу-бизнес
«Рецидив зимы»: Москву завалит снегом
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение