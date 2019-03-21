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Казахстан окунулся в Средневековье 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: пресс-служба акима Алматы
Две тысячи человек, одетые в костюмы героев эпосов, легенд и сказок, приняли участие в шествии «Наурыз» на центральных улицах Алматы. Об этом сообщает «Казинформ».
Шествие стартовало от проспекта Абая близ цирка и завершилось около Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.
В празднике приняли участие работники культуры, представители национально-культурных центров, студенты, преподаватели вузов, беркутчи — опытные ловцы птиц и заводчики тазы — казахской породы собак. По словам директора Казахского государственного цирка Бакыта Бокебаева, в этом году впервые проводится парад с героями из казахских эпосов и сказок.
Наурыз в Казахстане официально празднуется три дня — с 21 по 23 марта. Он отмечается в период весеннего равноденствия, когда продолжительность дня равна длительности ночи.
После 1242 года средневековое государство Золотая Орда разделилось на два крыла: западное и восточное. Западное охватывало территорию западного Казахстана, Поволжья, Северного Кавказа, Крыма, донские и днепровские степи. Восточное занимало земли центрального Казахстана и долину реки Сырдарьи. Большинство тюркских народов кыпчакской группы, унаследовавшие земли государства, считаются наследниками Золотой Орды.
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