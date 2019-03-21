Лукашенко объявил выговор двум губернаторам 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил выговор председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому.
Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Отмечается, что им объявлен выговор за необеспечение выполнения поручения президента о своевременной выплате заработной платы.
Ранее Лукашенко объявил выговор министру образования Белоруссии Игорю Карпенко за то, что глава ведомства не принял необходимых мер после ЧП с подростком в средней школе города Столбцы (Минская область).