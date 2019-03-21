Лукашенко объявил выговор двум губернаторам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил выговор председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому.

Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Отмечается, что им объявлен выговор за необеспечение выполнения поручения президента о своевременной выплате заработной платы.