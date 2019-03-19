Лукашенко расстроил уход Назарбаева с поста президента Казахстана

Белорусский лидер заявил ему об этом во время телефонного разговора.

Детали беседы обнародовала пресс-служба Нурсултана Назарбаева.

«Александр Лукашенко выразил искреннее сожаление в связи с принятым решением Назарбаева о сложении полномочий. Глава белорусского государства отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга», — говорится в сообщении.

Назарбаев занимал пост президента почти 29 лет. Сегодня он объявил об отставке. С завтрашнего дня исполняющим обязанности президента будет спикер верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев. При этом Назарбаев останется главой Совета безопасности республики и правящей партии «Нур Отан», а также членом Конституционного совета.