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Лукашенко расстроил уход Назарбаева с поста президента Казахстана 

Говорит Москва 1 час назад
Белорусский лидер заявил ему об этом во время телефонного разговора.
Названа возможная причина отставки Назарбаева с поста президента Казахстана
Детали беседы обнародовала пресс-служба Нурсултана Назарбаева.
«Александр Лукашенко выразил искреннее сожаление в связи с принятым решением Назарбаева о сложении полномочий. Глава белорусского государства отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга», — говорится в сообщении.
Назарбаев занимал пост президента почти 29 лет. Сегодня он объявил об отставке. С завтрашнего дня исполняющим обязанности президента будет спикер верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев. При этом Назарбаев останется главой Совета безопасности республики и правящей партии «Нур Отан», а также членом Конституционного совета.
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