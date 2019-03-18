Лукашенко утвердил Концепцию информационной безопасности

Современный политический акт, нацеленный на всеобъемлющее развитие Беларуси как суверенного, демократического, социального государства, представляет собой Концепция информационной безопасности РБ, постановление о которой подписано 18 марта Александром Лукашенко

В ней отражены, информирует пресс-служба президента, современные вызовы и угрозы, которые "представляют опасность для конституционных основ и жизнедеятельности государств — манипулирование массовым сознанием, дискредитация идеалов и ценностей, размывание национального суверенитета, неустойчивость информационной инфраструктуры и другие".

Концепция, отмечается в постановлении, исходит, прежде всего, из геополитических интересов страны, ее места и роли в современном мире, основывается на соглашениях о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности государств — участников СНГ, государств — членов ОДКБ, "двусторонних соглашениях и иных обязательствах РБ в области международной информационной безопасности, учитывает основные положения актов международных организаций, в том числе резолюций Генеральной ассамблеи ООН и рекомендаций ОБСЕ ".

Документ служит основанием для формирования государственной политики, выработки мер по совершенствованию системы информационной безопасности, конструктивного взаимодействия, консолидации усилий и повышения эффективности защиты национальных интересов в данной сфере, способствует целенаправленной интеграции Беларуси в системы обеспечения международной безопасности на основе национальных приоритетов.

При этом, Беларусь, подчеркивается в документе, "позиционируется как миролюбивое государство, которое рассчитывает на цивилизованное решение всех вопросов глобальной и региональной безопасности, неуклонное и эффективное развитие человеческого потенциала".

Концепция ориентирована на вовлечение в обеспечение информационной безопасности всех государственных органов и организаций, гражданского общества, бизнеса, представителей научного, образовательного и культурного сообщества.