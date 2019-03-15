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Белорусским государственным СМИ запретили приходить на пресс-конференцию посла РФ 

Говорит Москва 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Белорусским государственным СМИ запретили приходить на пресс-конференцию посла РФ. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник в одной из редакций.
В агентстве «Sputnik Беларусь», которое организует пресс-конференцию Михаил Бабича, косвенно подтвердили эту информацию. Пресс-секретарь агентства Павел Тухто рассказал «Говорит Москва», что на данный момент на мероприятие аккредитовались исключительно независимые СМИ.
«Есть белорусские СМИ — и порталы, и информационные агентства. Но прогосударственные чаще всего звонят нам за час до мероприятия».
Кроме того, по данным источника радиостанции, белорусским СМИ запретили писать об интервью Бабича агентству РИА Новости от 14 марта. Всеми крупнейшими изданиями Белоруссии это интервью было проигнорировано.
Заявления, сделанные Бабичем, вызвали резкую реакцию в МИДе Белоруссии. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз назвал посла РФ «подающим надежды бухгалтером» и сказал, что тот не отличает суверенное государство от одного из округов России. Пресс-конференция Михаила Бабича должны состояться в Минске 18 марта. Она будет посвящена 5-летию вхождения Крыма в состав РФ.
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Комментарии
СНГ , В мире , Михаил Бабич , МИД , Москва
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