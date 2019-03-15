Белорусским государственным СМИ запретили приходить на пресс-конференцию посла РФ

Белорусским государственным СМИ запретили приходить на пресс-конференцию посла РФ . Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник в одной из редакций.

В агентстве «Sputnik Беларусь», которое организует пресс-конференцию Михаил Бабича , косвенно подтвердили эту информацию. Пресс-секретарь агентства Павел Тухто рассказал «Говорит Москва », что на данный момент на мероприятие аккредитовались исключительно независимые СМИ.

«Есть белорусские СМИ — и порталы, и информационные агентства. Но прогосударственные чаще всего звонят нам за час до мероприятия».

Кроме того, по данным источника радиостанции, белорусским СМИ запретили писать об интервью Бабича агентству РИА Новости от 14 марта. Всеми крупнейшими изданиями Белоруссии это интервью было проигнорировано.