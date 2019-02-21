Назарбаев призвал правительство Казахстана уйти в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаева заявил, что правительство страны должно уйти в отставку. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

«Я как президент и гарант конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку», — говорится в заявлении Назарбаева.

По его словам, новому правительству нужно «выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач».

Назарбаев намерен предложить ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей.

Как указывается, средства будут направлены на усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан, расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально-уязвимых слоёв населения, серьёзное изменение политики развития регионов.

«Средства, которые имеются у правительства и на местах, тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль», — заключил он.

В феврале 2018 года Назарбаев заявил, что парламент и правительство должны работать на казахском языке.