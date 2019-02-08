Назарбаев подписал конвенцию о статусе Каспийского моря

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Об этом сообщается на официальном сайте главы Казахстана.

В конце января ратификация Конвенции о правовом статусе Каспийского моря была одобрена в парламенте Казахстана.

12 августа в Актау прошла встреча глав России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, на которой была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.