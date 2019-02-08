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Назарбаев подписал конвенцию о статусе Каспийского моря 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Об этом сообщается на официальном сайте главы Казахстана.
В конце января ратификация Конвенции о правовом статусе Каспийского моря была одобрена в парламенте Казахстана.
12 августа в Актау прошла встреча глав России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, на которой была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.
Иранский лидер Хасан Рухани выразил мнение, что подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря лидерами России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении не позволяет США и НАТО установить там свои позиции.
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СНГ , В мире , Хасан Роухани , Нурсултан Назарбаев , НАТО
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