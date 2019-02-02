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Додон вернулся в Молдавию на российском самолёте 

News.ru 11 часов назад
Фото: Kremlin Pool/Russian Look /Global Look Press
Президент Молдавии Игорь Додон вернулся в Кишинёв на самолёте, предоставленном Россией. Глава европейского государства заметил, что обычно он пользуется рейсовыми самолётами. Однако плохая погода заставила его сесть в самолёт, который аэропорт Кишинёва точно примет.
«Руководство Российской Федерации, которое узнало о такой проблеме, предоставило молдавской делегации самолёт», — цитирует Додона ТАСС.
Президент Молдавии назвал помощь России очень красивым жестом.
Ранее News.ru сообщал, что президент Молдавии заявил, что после парламентских выборов его могут отстранить от власти. По мнению Додона, это обернётся народными протестами.
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СНГ , В мире , Игорь Додон , ИТАР-ТАСС , Кишинёв , Молдова
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