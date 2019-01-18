Лукашенко оценил вероятность столкновения белорусов и россиян

Столкнуть белорусов и россиян друг с другом не получится, несмотря на ряд попыток, осуществляемых в этом направлении. С таким заявлением в пятницу, 18 января, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко , передает БЕЛТА.

По словам главы государства, его настораживает то, что народы двух стран пытаются столкнуть, но этого не произойдет.

«Не удастся столкнуть белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится. Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус — это русский со знаком качества. На этой теме поиграть — это очень опасно», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко вспомнил опубликованный в сети в середине января видеоролик, на котором запечатлен процесс изгнания мужчины в казачьей шапке-кубанке из вагона минского метрополитена.

«Все это быстренько было преподнесено, как будто из России заказали, как то, что у нас совершаются нападки на русских людей (на российском телеканале НТВ вышел сюжет, в ходе которого прозвучала фраза "кто в страшном сне мог предсказать, что в столице Беларуси, в Минске, будут нападать на людей только потому, что они русские?" — прим. «Ленты.ру») Когда я прочитал это, немедленно поручил разобраться. Я понимаю, что всякие могут быть случаи. Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это конфликт двух белорусов. Притом он быстро был снят на видео и вброшен в интернет. И [российские СМИ] за это ухватились», — сказал он.

По его словам, в конфликте участвовали два гражданина Белоруссии. Один из них — отсидевший за взятку сотрудник ОМОНа, второго Лукашенко назвал «полуотмороженным».

«Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте?» — признался Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что попытки столкнуть белорусов и россиян недопустимы и опасны.

«Если только эта тема становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вы знаете — из любой страны нам их подкинут, чтобы эти видео постоянно были в интернете. А они из интернета, не разобравшись, будут вкидывать на основные каналы в России. Вот в чем опасность — эскалации этого процесса. Это не пройдет в Беларуси, не получится. А если, не дай бог, такие факты будут, жесточайшая будет реакция. Правоохранительные органы получили соответствующее указание пресекать подобные вещи жесточайшим образом и разбираться», — резюмировал белорусский президент.

Видеозапись конфликта в метрополитене Минска, в ходе которого один из пассажиров заставил покинуть вагон мужчину в казачьей шапке-кубанке, была опубликована 12 января. Автор видеоролика объяснил, что увидел «пророссийского активиста» на перроне станции метро «Купаловская», а затем начал снимать его на видео. Также он отметил, что мужчина в шапке находился в состоянии алкогольного опьянения и начал оскорблять его. После этого конфликт между мужчинами переместился в вагон поезда. Автор ролика предъявил оппоненту претензии и вынудил того покинуть вагон. Свое противостояние с мужчиной в кубанке автор ролика завершил фразой «Чемодан — вокзал — Россия!» на белорусском языке.

«Я ничего не имею против казаков, когда они живут на Кубани, например. Но здесь они угрожают белорусской независимости. Мы с друзьями не первый раз ставим таких людей на место», — позже объяснил автор ролика.

Руководитель белорусского военно-патриотического клуба «Казачий спас» Петр Шапко заявил, что в организации не знают мужчину, фигурирующего на видеозаписи. Имя «пророссийского казака», равно как и его национальность, выяснить также не удалось.