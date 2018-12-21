У Армении появились претензии к избранию генсека ОДКБ

Генеральный секретарь ОДКБ должен быть избран с помощью консенсуса, заявл пресс-секретарь исполняющего обязанности премьера Армении Арман Егорян.

«Позиция Армении остается прежней. Генсек ОДКБ должен быть назначен консенсусным путем», — сказал Егоян РИА «Новости».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза республики Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности о его назначении на пост генсека ОДКБ.

Отмечается, что такое решение было принято после одобрения глав Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России.