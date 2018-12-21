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У Армении появились претензии к избранию генсека ОДКБ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь ОДКБ должен быть избран с помощью консенсуса, заявл пресс-секретарь исполняющего обязанности премьера Армении Арман Егорян.
«Позиция Армении остается прежней. Генсек ОДКБ должен быть назначен консенсусным путем», — сказал Егоян РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза республики Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности о его назначении на пост генсека ОДКБ.
Отмечается, что такое решение было принято после одобрения глав Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России.
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СНГ , В мире , Кавказ , Александр Лукашенко , Совет коллективной безопасности , РИА Новости , Армения
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