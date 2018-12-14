Лукашенко рассказал, как Ельцин учил его не читать газеты

По словам Лукашенко, сейчас ему на стол кладут обзор СМИ — чтобы прочесть все самому, нужно потратить целый день.

"Когда я стал президентом, я реагировал на каждый скрип пера молодого журналиста. И однажды у меня состоялся разговор с Борисом Николаевичем. Единственный человек, с которым я мог выпить. "Борис Николаевич, ну что это такое? Это же неправда… "Он спросил: "Ты что, газеты читаешь и телевизор смотришь? Тебе что, делать нечего?" Я тогда задумался", — признался президент.

Лукашенко сказал, что именно Ельцин научил его спокойнее относиться к критике, и вспомнил слова российского коллеги.

"Если бы я на все так реагировал, как ты, меня бы давно на кладбище отнесли". Научил меня спокойно на это смотреть", — сказал Лукашенко.

Российские журналисты поинтересовались, как президент реагирует на фейковые новости, и Лукашенко отметил, что больше всего ему интересно, кто заказчик.

Когда в интернете фейки, я спокойнее реагирую, чем в газете, когда в руках можно подержать. Может, я слишком консервативен, я советский человек.

Лукашенко признался, что отдает должное интернету, по его словам, это возможность быть услышанным, но призвал различать информацию и переступать через мусор в интернете.