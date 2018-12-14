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Лукашенко рассказал, как Ельцин учил его не читать газеты 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как президент России Борис Ельцин научил его не реагировать на критику в медиа. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
По словам Лукашенко, сейчас ему на стол кладут обзор СМИ — чтобы прочесть все самому, нужно потратить целый день.
"Когда я стал президентом, я реагировал на каждый скрип пера молодого журналиста. И однажды у меня состоялся разговор с Борисом Николаевичем. Единственный человек, с которым я мог выпить. "Борис Николаевич, ну что это такое? Это же неправда… "Он спросил: "Ты что, газеты читаешь и телевизор смотришь? Тебе что, делать нечего?" Я тогда задумался", — признался президент.
Лукашенко сказал, что именно Ельцин научил его спокойнее относиться к критике, и вспомнил слова российского коллеги.
"Если бы я на все так реагировал, как ты, меня бы давно на кладбище отнесли". Научил меня спокойно на это смотреть", — сказал Лукашенко.
Российские журналисты поинтересовались, как президент реагирует на фейковые новости, и Лукашенко отметил, что больше всего ему интересно, кто заказчик.
Когда в интернете фейки, я спокойнее реагирую, чем в газете, когда в руках можно подержать. Может, я слишком консервативен, я советский человек.
Лукашенко признался, что отдает должное интернету, по его словам, это возможность быть услышанным, но призвал различать информацию и переступать через мусор в интернете.
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