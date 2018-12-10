Пятикратно отстраненный Додон отказался идти на уступки

Президент Молдавии Игорь Додон , в понедельник, 10 декабря, вновь отстраненный от исполнения обязанностей, пообещал бороться до конца и не идти на уступки парламентскому большинству. Свое обращение он оставил на своей странице в Facebook.

«Конституционный суд в очередной раз временно передал право подписать несколько законов спикеру парламента и/или премьер-министру, после того как я отказался подписать целый ряд антинародных законов, принятых уходящим парламентским большинством. Я не пойду на уступки ни по одному из этих вопросов и уверен, что народ Молдовы меня в этом поддерживает», — написал он.

Додон пообещал, что после проведения в стране парламентских выборов (запланированы на 24 февраля 2019 года), все законы, промульгировать которые он отказался (вместо президента это сделал спикер парламента Андриан Канду), будут отменены. «Будет сформирован и новый состав Конституционного суда», — заверил президент.

Ранее в понедельник Конституционный суд Молдавии временно отстранил Додона от должности президента по запросу группы депутатов парламента страны от Демократической партии , которые объяснили свое требование тем, что президент не выполняет свои конституционные обязанности — отказывается промульгировать (подписать и обнародовать) пять законов, которые принял парламент. Как отмечает «Интерфакс» , президент Молдавии имеет право отклонить законы один раз, однако обязан их промульгировать, если парламент голосует за их принятие повторно.

Додон отказался подписать новый кодекс о телерадиовещании, вводящий, по его словам, цензуру СМИ вопреки Конституции, закон о продаже земли бывшего Республиканского стадиона посольству США, закон о праздновании 9 мая Дня Европы, а также два закона о переподчинении карабинеров премьер-министру страны, которые «подрывают конституционные функции президента как главнокомандующего вооруженными силами».

За время президентства Додона отстраняют от исполнения обязанностей уже в пятый раз. В сентябре Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия Додона в части назначения им двух членов правительства. Он отказался подписывать указы о назначении Сильвии Раду на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты, а Николая Чубука — на позицию министра сельского хозяйства и регионального развития, как того требовал премьер-министр Павел Филип . Документы об их назначении в итоге подписал сам Канду.

Дважды Додона отстраняли в январе 2018 года. Тогда суд постановил, что решение о запрете трансляции новостей и информационно-аналитических передач из России может подписать спикер парламента или премьер-министр, поскольку Додон отказался это делать. Несколькими днями ранее полномочия президента были приостановлены из-за отказа Додона утвердить предложенные главой правительства кандидатуры министров и вице-премьеров.

В октябре 2017 года полномочия Додона были приостановлены после того, как тот дважды не согласовал кандидата на пост министра обороны.

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия. Додон был назначен президентом республики в 2016 году.