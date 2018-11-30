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Лукашенко пожаловался на белорусских производителей льна 

РИА Новости + ещё 3 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Модернизация производства льна в Белоруссии — правильное решение, заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения Оршанского льнокомбината. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
По его словам, в мире по-прежнему ценят продукцию изо льна, и спрос на нее только возрастает. Сейчас, как отметил глава государства, количество производителей уменьшается, что говорит о правильности решения о модернизации Оршанского льнокомбината.
"Казалось бы, чего у меня такое поганое настроение? Потому что мы безобразно относимся к этому", — возмутился Александр Лукашенко.
По его мнению, ткани, сделанные из короткого льняного волокна просто прекрасные.
"Но это всего 30-35% он (руководитель предприятия — Sputnik) переработал. А остальные 65-70% где? Упаковал, куда-то отправил, что-то сам сделал. Сегодня 60-70% короткого льноволокна не дают того дохода, той эффективности и прибыли, которую мы могли бы иметь", — посетовал на бесхозяйственность глава государства.
После чего не замедлил поделиться эмоциями от положения дел в льняной отрасли. "Главное мое впечатление пока сегодня — безобразные мы люди. Любить надо свою страну. И любовь должна выражаться не в болтовне и словах, а в делах", — уверен Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко , ИА Sputnik , СНГ , В мире
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