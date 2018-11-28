Назарбаев рассказал, чему Русь научила казахскую степь

Казахстан впитал историю, культуру и менталитет многих народов, и обязан сохранять это богатство, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев , выступая на VIII Гражданском форуме в Астане

Глава государства выразил уверенность, что молодежь должна знать историю страны и свои корни, сообщает Sputnik Казахстан.

"Сегодняшние итальянцы — это не римляне, но они гордятся той историей. Сегодня в Египте живут арабы, но они помнят времена фараонов и так далее, и так далее. Все жители Казахстана — не только казахи — имеют свою историю", — рассказал Назарбаев.

Президент напомнил, что по великой степи проходило множество народов.

"Они оставили свою культуру, свое понимание, знания, менталитет. Мы это все впитали, поэтому казахский народ толерантен, и ко всем относится равно", — заметил глава государства.

"Хотел бы особо подчеркнуть общность историко-культурного наследия для всего народа Казахстана. Единение Руси и степи: сколько было взаимопонимания, опыта было взято из истории, допустим, Золотой Орды, в управлении государством", — сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что страны должны ценить общие корни, а не стремиться к разъединению.

Двадцать первого ноября была опубликована статья Нурсултана Назарбаева "Семь граней Великой степи". В ней говорится об истории Казахстана, роли народа и великих открытиях, которые подарила человечеству казахская степь.