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Пашинян заступился за свой «маленький народ»
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Пашинян ответил на непозволительные заявления об Армении 

Lenta.ru 5 часов назад
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что не позволит относиться к его стране, как к «маленькому народу». Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает «Интерфакс».
Премьер отметил, что считает свой народ хоть и малочисленным, но великим.
«Будьте уверены, что народ и наше правительство в состоянии защитить интересы республики, и с этим должны считаться все. Обещаю, что так и будет», — подчеркнул Пашинян.
16 ноября Пашинян заявил, что потребует объяснений у президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева в связи с их заявлениями по поводу руководства Армении Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Я удивлен, что человек, который на протяжении 30 лет находится в статусе руководителя страны, может себе позволить такое», — высказался премьер в адрес белорусского главы.
12 ноября Лукашенко выразил сомнения по поводу того, сможет ли Армения продолжить руководство ОДКБ. Он также подчеркнул, что готов представить три кандидатуры на пост генерального секретаря. Ранее 8 ноября Назарбаев заметил, что организации нужен «нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны».
В ноябре стало известно о том, что Армения отозвала обвиненного в госперевороте Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря ОДКБ. Исполняющим обязанности на посту был назначен заместитель генсека Валерий Семериков.
ОДКБ, или Ташкентский договор, был подписан в 1992 году Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Целью деятельности организации является укрепление международного мира, безопасности и стабильности, а также защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.
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