Пашинян заступился за свой «маленький народ»

Пашинян ответил на непозволительные заявления об Армении

Премьер отметил, что считает свой народ хоть и малочисленным, но великим.

«Будьте уверены, что народ и наше правительство в состоянии защитить интересы республики, и с этим должны считаться все. Обещаю, что так и будет», — подчеркнул Пашинян.

16 ноября Пашинян заявил, что потребует объяснений у президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева в связи с их заявлениями по поводу руководства Армении Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Я удивлен, что человек, который на протяжении 30 лет находится в статусе руководителя страны, может себе позволить такое», — высказался премьер в адрес белорусского главы.

12 ноября Лукашенко выразил сомнения по поводу того, сможет ли Армения продолжить руководство ОДКБ. Он также подчеркнул, что готов представить три кандидатуры на пост генерального секретаря. Ранее 8 ноября Назарбаев заметил, что организации нужен «нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны».

В ноябре стало известно о том, что Армения отозвала обвиненного в госперевороте Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря ОДКБ. Исполняющим обязанности на посту был назначен заместитель генсека Валерий Семериков

ОДКБ, или Ташкентский договор, был подписан в 1992 году Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Целью деятельности организации является укрепление международного мира, безопасности и стабильности, а также защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.