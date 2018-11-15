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Милиционеры заставили подростка извиниться перед статуей
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Белорусские милиционеры заставили подростка извиниться перед статуей 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: mvd.gov.by
В Минске подросток извинился перед статуей «Городового» за то, что ударил ее. Об этом сообщается на сайте МВД Белоруссии.
Инцидент произошел 14 ноября на улице Городской вал. Проходя вместе со своим другом мимо, 16-летний Арсений из хулиганских соображений нанес рукой удар по лицу скульптурной композиции «Минский городовой».
Он попытался скрыться с места происшествия, однако сотрудник милиции Геннадий Кошелюк задержал правонарушителя. На подростка составили административный протокол за мелкое хулиганство.
«Искренне сожалею о том, что сделал, проявил неуважение к истории милиции. Прошу прощения за свои действия у всех сотрудников и у этого памятника», — сказал Арсений.
Отмечается, что он уже несколько раз привлекался к административной ответственности. «Быть может, слова прощения у "Городового" помогут ему осадить свою молодецкую удаль и восстановить взаимоотношения с законом», — понадеялись в белорусском МВД.
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