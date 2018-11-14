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Прицел на 2020 год: о чем Минск говорит с МВФ
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Тихая охота МВФ на Белоруссию 

Украина.ру 1 час назад
Фото: © РИА Новости, Наталья Селиверстова
Минск готовит масштабное соглашение с западными кредиторами на период шестого срока Лукашенко. Белоруссии дефолт больше не грозит. После многочисленных переговоров в нынешнем году Москва наконец согласилась перекредитовать стратегических партнеров по линии российского долга
Белоруссии дефолт больше не грозит. После многочисленных переговоров в нынешнем году Москва наконец согласилась перекредитовать стратегических партнеров по линии российского долга. Заём в 1 миллиард долларов будет направлен именно на рефинансирование. В будущем году Белоруссия вернет России 3,6 млрд долларов. И вдруг Минск возобновил переговоры с МВФ.

Таинственный визит

Переговоры белорусских властей с МВФ были заморожены прошлым летом, а президент Лукашенко публично поставил точку, сказав, что не будет делать граждан своей страны заложниками международных кредиторов. Отказ от кредита МВФ в Минске подтвердили в сентябре месяце сего года. Вот почему приезд 5 ноября в столицу Белоруссии миссии фонда был сюрпризом.
В начале осени Лукашенко искал страховочный вариант на случай, если договориться с Путиным о рефинансировании белорусского долга не удастся. Объем просроченных платежей по долгу перед Россией вырос на 3,5 млрд долларов. Правда, Москва регулярно рефинансирует предоставленные Минску кредиты. В 2019 году эта сумма, согласно достигнутым в Могилёве договоренностям, могла составить 630 млн долларов. Россия дала даже больше — миллиард.
Так что вопрос был закрыт. И три миллиарда долларов от МВФ именно сейчас уже не нужны: не горит. Но делегация наблюдателей все равно приехала осматривать экономику потенциальной страны-заёмщицы. 12 ноября глава миссии Жан Миньян на встрече с депутатами белорусского парламента не жалел комплиментов состоянию экономики страны. По его словам, МВФ положительно оценивает ее стабильность. И напоминает, что именно поэтому самое время застраховаться от рисков.

К чему склоняет Минск Жан Миньян

В дипломатии, особенно кредитной, комплименты — всегда прикрытие критики. А критика — это условия, которые предъявляет кредитор. Итак, глава миссии МВФ, закончив с комплиментами, перешел к условиям. Миньян раскритиковал то, что экспортный рынок 60% белорусской продукции сконцентрирован на территории трех стран-партнеров, из которых 45% — это Россия. Минус, с точки зрения МВФ, и то, что Москва субсидирует белорусскую экономику в размере 10% ВВП. С точки зрения миссии фонда — это очень много.
Жан Миньян, скорее всего, не в курсе того, что этими словами он сделал больно всем тем, кто в дискуссиях привык преуменьшать заслугу Москвы в том, что Александру Лукашенко много лет удается сохранять в Белоруссии маленький советский социальный островок, где посреди бушующих кризисов и дефолтов еще живы бесплатное здравоохранение и прочие достижения СССР. Важно знать: МВФ тоже считает, что Россия содержит Белоруссию. И изменение Москвой налоговой политики может оказать очень заметное влияние на Минск.
В цифрах это выглядит так: когда российское содержание стратегическому партнеру однажды достигло 17% ВВП, рост экономики Белоруссии держался на уровне 7%. Но когда субсидирование упало, сократились и темпы роста. Это показатель прямой зависимости и очень значительной связи. И хотя Жан Миньян подчеркнул, что для него важна кредитная история и перспективы возврата денег МВФ, осадочек остался, поскольку намек на нежелательность «слишком» большой дружбы с Россией ну слишком понятный.

Опасные долги

Несмотря на весьма жесткую вертикаль экономической власти и прямое управление экономикой, Белоруссии не удалось стать самодостаточной страной. Это факт. Самая главная проблема — кризис сбыта и, соответственно, неплатежей внутри страны. Каждое государственное предприятие, вплоть до энергетиков, в конце каждого финансового года думает, как засчитать долги партнеров. Если заказчик, покупатель, потребитель не платят, то в Белоруссии не принято подавать в суд и выносить сор из избы. И заказчик, и подрядчик, и поставщик, и производитель — все в одной лодке — государственной.
Слова «приватизация» и «олигарх» в Белоруссии ругательные, и вслух их произносить не рекомендуется. Поэтому страна берет кредиты за рубежом. Больше внутренних долгов — больше внешних заимствований. В 2019 году Белоруссия должна выплатить 5 миллиардов зарубежным заимодавцам. Это примерно 516 долларов на каждого гражданина страны. Долговая нагрузка на Белоруссию составляет уже более 50% ВВП. Этот уровень считается серьезным риском. Выше этот показатель только у Украины — 70%. Высокую внешнюю задолженность миссия МВФ тоже заметила. Ее сложно не заметить.

Почему Минск отказывается брать деньги МВФ

Отношения Минска и Нью-Йорка имеют достаточно богатую историю, чтобы у Александра Лукашенко были какие-то иллюзии относительно того, чего на самом деле хочет кредитор. Он хочет трансформации экономики Белоруссии по западным лекалам для перевода в статус «страны четвертого мира». Как на Украине. Это приватизация, свободные цены, повышение коммунальных тарифов до уровня ЕС и так далее. Важно понимать, что за чисто экономическими требованиями обязательно следуют политические. Но в случае с Белоруссией не нужно сомневаться, что даже на повышение тарифов Лукашенко не пойдет. Хотя есть нюансы.
Официальная причина отказа от кредита — именно цены на услуги ЖКХ. Но на самом деле они — прикрытие. Потому что повышение тарифов ЖКХ и так происходит каждый год, кроме цен на отопление. Они заметно ниже, чем в России и тем более на Украине. Но сравнивать граждане Белоруссии возможности не имеют. Отопление дешевое только благодаря российским субсидиям. Хотя и его население косвенно оплачивает почти полностью. Перекрестная оплата ЖКХ означает, что население за отопление платит меньше, а предприятия — больше.
Потом предприятия закладывают этот рост в себестоимость продукции. Что видно по медленному, но неуклонному росту цен. Незаметным этот процесс делает жесткий валютный курс, который Минск выработал в процессе многолетней борьбы с гиперинфляцией. Поэтому со времени деноминации 2016 года стоимость белорусского рубля держится на стабильном уровне и о том, что еще недавно потребители оперировали «миллионами», все уже забыли.

Прицел на 2020 год

Перемен в Белоруссии опасаются. Слишком свежа память о тех самых миллионах на руках у населения, слишком ярко последствия сотрудничества с МВФ видны белорусам на примере Украины. Но экономика страны переживает не лучшие времена, и ситуация в ней не становится лучше. Пока кризис удалось заморозить. Но, выбирая между Москвой и Нью Йорком, в Минске понимают, что если отказаться от госсектора и бюджетной поддержки госпредприятий, то будут утрачены рычаги влияния на население. То есть власть.
В 2020 году в Белоруссии состоятся выборы президента страны. Мало кто сомневается, что им вновь станет Александр Лукашенко. Есть альтернативные прогнозы, особенно в России, но реален только шестой срок нынешнего президента. Очевидно, что зависимость от внешних кредитов при не растущей экономике Минск считает хронической, но решаемой проблемой. И собирается закрывать этот вопрос и дальше, как сейчас. На 2018-2019 годы перекредитоваться удалось.
А что будет в 2020 году и дальше, пока не известно никому. Поэтому держат переговоры с МВФ в перманентном состоянии, на всякий случай.
Если в 2020-м ситуация в экономике будет кризисной, а Россия по тем или иным причинам резко урежет субсидии и перестанет давать кредиты, то Лукашенко может использовать МВФ в любой момент — его представители готовы. Другое дело, что условия они менять не станут. МВФ понимает, что время работает не на пожилого лидера Белоруссии. И ждет своего часа.
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