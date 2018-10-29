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Россия и Белоруссия взаимно признают въездные визы
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Россия и Белоруссия взаимно признают въездные визы 

Парламентская газета + ещё 2 20 минут назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота в интервью газете «Известия» в понедельник рассказал о намерении двух стран в ближайшее время подписать соглашение о взаимном признании виз.
По его словам, в настоящее время работа над соответсвующим документом находится на финальной стадии. «Хочется верить, что подписание будет в этом году», — сказал Рапота.
Ожидается, что соглашение оживит поток граждан третьих стран через российско-белорусскую границу, что, в свою очередь, положительно скажется на туристическом бизнесе.
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