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«Снимите свои наушники, курица!»: девушка перешла дорогу сквозь кортеж президента Белоруссии. Видео
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«Снимите свои наушники, курица!»: девушка перешла дорогу сквозь кортеж президента Белоруссии. Видео 

Вести.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Инцидент произошел во время визита Александра Лукашенко в Гродно 18 октября. Кортеж президента двигался по городу с включенными спецсигналами, однако местная жительница не заметила гудящие машины с проблесковыми маячками и перешла дорогу, не обращая на происходящие никакого внимания.
Водитель, регистратор которого записал происходящее на видео, своих эмоций не сдерживал и, сигналя из своей машины, крепко выругался матом на пешехода: «Снимите свои наушники, курица!»
Девушка, создавшая аварийную ситуацию, не обратила никакого внимания и на эмоционального водителя и спокойно продолжила свой путь.
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