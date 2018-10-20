«Снимите свои наушники, курица!»: девушка перешла дорогу сквозь кортеж президента Белоруссии. Видео

Инцидент произошел во время визита Александра Лукашенко Гродно 18 октября. Кортеж президента двигался по городу с включенными спецсигналами, однако местная жительница не заметила гудящие машины с проблесковыми маячками и перешла дорогу, не обращая на происходящие никакого внимания.

Водитель, регистратор которого записал происходящее на видео, своих эмоций не сдерживал и, сигналя из своей машины, крепко выругался матом на пешехода: «Снимите свои наушники, курица!»

Девушка, создавшая аварийную ситуацию, не обратила никакого внимания и на эмоционального водителя и спокойно продолжила свой путь.