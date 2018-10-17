Деньги за лояльность: что Эрдоган делает в Молдавии

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Молдавию . Этот двухдневный визит важен не только для самой республики, видящей в Турции крупного и экономического партнера, но и лично для президента Игоря Додона , который хочет укрепить свои внешнеполитические связи перед приближающейся парламентской гонкой. Турция же заинтересована в контактах с Молдавией из-за проживающего в стране тюркоязычного меньшинства.

Президент Турции в сопровождении делегации министров и бизнесменов прибыл в Молдавию с официальным визитом, которому турецкие СМИ придают большое значение.

Посол Молдавии в Турции Игорь Болбочану в интервью турецкому агентству Anadolu назвал визит турецкого лидера «историческим», отметив, что он предусматривает подписание ряда соглашений по усилению экономических и торговых связей между двумя странами, а также имеет «стратегическое значение» как для Турции, так и для Молдавии.

Эрдогана принимает президент страны Игорь Додон, для которого такой визит является возможностью укрепить внешнеполитические связи на фоне противостояния с политическими оппонентами внутри страны.

В следующем году в Молдове должны пройти парламентские выборы, которые очень важны для Додона. Он надеется, что возглавляемая им Партия социалистов сможет получить большинство и сформировать кабинет, прекратив тем самым конфликт правительства и президента.

При этом президент Турции встречается и с главой оппозиционного Додону правительства проевропейских демократов Владом Филатом

Европейские СМИ, освещающие встречу, отмечают определенный символизм: Додон принимает Эрдогана в президентском дворце, ремонт которого проводили турецкие фирмы. Здание сильно пострадало в 2009 году. Тогда его атаковали демонстранты в знак протеста против выборов, которые, по их мнению, были сфальсифированы в пользу правящей тогда Партии коммунистов

По данным турецкого агентства, Анкара с 1994 года осуществила более 400 деловых и культурных проектов на территории Молдовы.

Православные братья Турции

Кроме Кишинева, Эрдоган побывает и в Гагаузии — молдавской автономии, где проживают гагаузы — тюркоязычный народ, в основном исповедующий православную веру. Согласно переписи 2014 года, в Молдавии проживают более 160 000 гагаузов.

В 2017 году Гагаузию впервые посетил турецкий премьер министр Бинали Йылдырым , который назвал регион «духовным мостом» между Турцией и Молдавией.

Во время тогдашнего визита было запущено несколько турецких инвестиционных проектов в Гагаузии. Среди них — крупный отель, а также детский сад, названный в честь покойного президента Турции Сулеймана Демиреля. Турецкие власти активно печатали учебники для обучения гагаузов турецкому языку.

Турция активно развивает связи с этим регионом. В Анкаре не скрывают, что стремятся поддерживать близкие туркоязычные народы на всем постсоветском пространстве.

«Пытаясь укорениться в Молдавии, используя «гагаузский якорь», Анкара делает дальновидный стратегический ход», — писал в 2011 году о турецком влиянии в Гагаузии в академическом журнале «Международная жизнь» специалист по региону Владислав Гулевич.

В свою очередь, аналитик экспертного института GSA в Вашингтоне Теодор Карасик напоминает «Газете.Ru» , что «представители гагаузов играют важную роль в банковской и политической системе страны». Он также отмечает что различные тюркоязычные народы — это «орудия» Турции, которые страна может использовать в геополитических целях по мере необходимости.

Власти Молдовы, однако, не демонстрируют беспокойства и турецкому влиянию в регионе не препятствуют. Экономические проекты Турции в Гагаузии помогают этой небогатой молдавской автономии. Посол Молдовы в Турции накануне визита сказал, что гагаузы играют «важную роль в развитии двусторонних отношений». Во время визита Эрдогана президент Молдовы Додон уверил турецкого коллегу, что Молдова сохранит автономию Гагаузии.

Правда, не все так гладко в отношениях Гагаузии с Анкарой. Некоторые представители народа не в восторге от усиления турецкого влияния. В 2017 году на проходившем в Кишиневе Всемирном конгрессе гагаузов его участники не без негодования отмечали, что Турция хотела бы ослабить влияние русской культуры на гагаузов.

Визит Эрдогана в Молдавию происходит через несколько дней после того, как из страны было выслано несколько турецких преподавателей.

На этот шаг молдавские власти пошли с подачи турецких властей, которые сообщили им, что эти граждане связаны с праповедником Фетхуллахом Гюленом — личным врагом Эрдогана. При этом группа учителей попросила в Молдове убежище, аргументировав это угрозой тюремного заключения на родине.

Для Эрдогана, который считает, что Гюлен причастен к попытке военного переворота в Турции, отношения властей той или иной страны к его фигуре являются определенным маркером. Это понимают и молдавские власти, для которых высылка преподавателей стала возможностью продемонстрировать степень лояльности к официальной Анкаре.

Сам Эрдоган во время пресс-конференции с молдавским президентом не забыл упомянуть об организации Гюлена, отметив, что «в совместной борьбе» против нее Турция надеется на «поддержку молдавских друзей».

Визит в нейтральную Молдавию стал первым для турецкого президента зарубежным визитом после кризиса, связанного с пропажей, а возможно и убийством саудовского журналиста в консульстве Турции.

На фоне инцидента Эрдоган стал налаживать отношения с США, однако на Западе его активно критикуют за собственные нарушения прав человека. В Молдавии же, которая видит в Турции крупного экономического партнера, на турецкие прегрешения внимания не обращают.