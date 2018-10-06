Лукашенко рассказал о воспитании детей

Лукашенко рассказал об отношении своих детей к золотой молодежи

Лукашенко отметил, что больше всего рад тому, что его сыновья не стали представителями золотой молодежи.

"Я все-таки президент, поэтому, наверное, и дети учитывают, что отца лучше не расстраивать, и если он так говорит — это уже закон. Да и дети понимают, что отца подвести нельзя. Я очень рад, что они не стали золотой молодежью, как модно сейчас говорить", — сказал он.

Лукашенко отметил, что его детей никто нигде распальцованными не видел.

"А если видите — скажите, даже напишите. Я мгновенно отреагирую", — добавил он.

По его словам, он приучает детей жить, как обычные люди.

Ранее Лукашенко обвинил милицию в желании запретить продажу алкоголя по ночам.