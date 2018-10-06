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Лукашенко рассказал о воспитании детей
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Лукашенко рассказал об отношении своих детей к золотой молодежи 

Газета.Ru + ещё 3 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как воспитывает своих детей, сообщают местные СМИ.
Лукашенко отметил, что больше всего рад тому, что его сыновья не стали представителями золотой молодежи.
"Я все-таки президент, поэтому, наверное, и дети учитывают, что отца лучше не расстраивать, и если он так говорит — это уже закон. Да и дети понимают, что отца подвести нельзя. Я очень рад, что они не стали золотой молодежью, как модно сейчас говорить", — сказал он.
Лукашенко отметил, что его детей никто нигде распальцованными не видел.
"А если видите — скажите, даже напишите. Я мгновенно отреагирую", — добавил он.
По его словам, он приучает детей жить, как обычные люди.
Ранее Лукашенко обвинил милицию в желании запретить продажу алкоголя по ночам.
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