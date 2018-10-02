Ситуация в Ереване резко обострилась

Протестующие в Ереване ворвались на территорию парламента

Протестующие, заблокировавшие здание парламента Армении Ереване , ворвались на его территорию, передают "Новости Армении".

Сообщается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал не входить в здание, однако несколько человек все же совершили попытку войти в парламент. Им не позволили этого депутаты, заблокированные в здании.

Сам Пашинян направился в парламент, где у него пройдут переговоры с депутатами.

Ранее сообщалось, что Пашинян пообещал покинуть пост после увольнения министров и губернаторов.