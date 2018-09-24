Ещё
Лукашенко усиливает контроль на границе с Украиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко приказал увеличить количество пограничников на границе с Украиной 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным укрепить границу с Украиной, увеличив число пограничников. Об этом он сказал в понедельник на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.
"Надо повысить — повысим, но бездумного повышения численности быть не должно, — сказал президент, слова которого приводит агентство БелТА. — Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие".
Лукашенко в этой связи привел данные, полученные в понедельник от министра внутренних дел Игоря Шуневича. "Вот сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее", — сказал он.
"Откуда все это? Посмотрели — в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность — нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом — туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму", — добавил президент Белоруссии.
ТАСС: последние новости
МВД РФ предложило Белоруссии расширить список нарушений ПДД, признаваемых обеими странами Молдавия и РФ могут создать фонд развития в 2019 году Россельхознадзор обнаружил следы лекарственных препаратов в белорусской мясной продукции
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соврала. «Мисс Украина-2018» лишилась короны14
Рассекречены неизвестные факты о Фриске26
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию380
Соловьев «разорвал на части» Чубайса25
Курильский остров отрезало от большой земли15
Видео
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
03:55
Рассекречены неизвестные факты о Фриске
Шоу-бизнес
01:27
Польша отгородится от РФ каналом
В мире
00:28
Соловьев «разорвал на части» Чубайса
Общество
00:39
Абрамович избили картиной по голове
Происшествия
02:01
Пескова спросили о задержании Навального
Политика
00:56
Галкин произвел фурор «новой-старой» балладой Пугачевой
Шоу-бизнес
02:16
ВМС США предсказали гибель от нового оружия
Армия Оружие
00:15
Обнаружена редкая двухголовая змея
Наука Наука и техника
00:47
Прилепин раскрыл убийц Захарченко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение